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嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

本周美國將會公布聯儲局關注的通脹指標，市場預計1月核心個人消費支出物價指數(PCE)按月回升至0.4%，反彈至一年高位，隨1月消費者物價指數(CPI)以及生產者物價指數(PPI)，PCE數據反彈屬意料之內？通脹數據反覆，或令聯儲局進一步推遲減息時間表？美股走勢缺乏方向，投資者應獲利套現抑或趁回調加注？蘋果(AAPL)據報放棄電動汽車項目，改而發展人工智能，對集團發展屬好事？現水平買入值博嗎？比特幣(BTC)高見逾兩年高位，突破57000萬美元，年初至今已累計升三成，部分相關概念股升幅相對落後，可否追入？

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