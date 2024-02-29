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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國去年第四季實際GDP年化增長略下修為3.2%，市場續觀望周四公布的最新通脹數據，市場情緒續低落，道指已連續第三個交易日下跌。正值業績期的港股今日（29日）半日升24點，收16561點。百度(09888)去年全年純利203.15億元人民幣，按年增1.69倍，收入亦有按年9%增長，為何隔晚美股及港股今早表現不佳？市場對文心一言發展前景仍存懷疑？同日放榜的百威亞太(01876)上季純損擴大，幸末期息仍增約四成，但仍無阻百威今早股價插水，最多跌過逾8%，低見12.46元；走勢反映公司「息誘」股民策略不奏效？內地消鬨降級的影響恐延續至今年？

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