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2024-03-04

FX MONDAY｜聚焦美國2月非農數據 美元回跌持續？｜歐央行、加拿大央行決議在即

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嘉賓：艾德金融投資策略總監　文錦輝

 

　　美國上周公布的PCE物價指數未有太大驚喜，市場焦點轉移至本周公布的多項就業數據，當中「重頭戲」為周五(8日)公布的2月份非農新增職位。分析指，除非非農數據遠低於預期，或失業率意外上升，否則難以動搖聯儲局加快減息步伐。美元指數圍繞104.00運行，目前看來仍有向下調整機會？在聯儲局落手減息前，上半年走勢窄幅為主？另一方面，歐洲央行周四將舉行議息會議，市場幾乎一致預期歐央行會維持利率不變，跟隨美國在6月啟動減息機會較大？距離加拿大央行3月份的會議還剩幾天，市場預測加拿大央行可能會在上變得更加鴿派。因此加元可能在本周面臨壓力。現時追入獲利空間有多大？

 

 

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