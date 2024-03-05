財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-03-05

KK星期二｜港股走勢轉弱 靜待兩會國策護航？︱新能源車多重負面因素 現階段勿多手？

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #香港股票 #恒生指數 #元宇證券 #中美角力 #內地經濟 #兩會 #TSLA #減價戰 #新能源車 #09618 #03393 #00763 #友邦 #00013 #02338 #00836 #01211 #01818 #03690 #01299 #京東 #中興通訊 #威勝控股 #華潤電力 #招金礦業 #美團 #和黃醫藥 #比亞由 #濰柴

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　十四屆全國人大二次會議今早開幕，國務院總理李強發表任內首份《政府工作報告》稱，今年發展主要預期目標是國內生產總值增長5%左右，不過報告內容未有為A股帶來刺激，內地股市半日靠穩。上證指數先跌後靠穩，半日只是微升7點，未有出現「兩會行情」。而恒指今早低開逾200點，再失守10天線，之後跌幅持續擴大跌超過400點，低位逼近50天線水平。指數幾乎已全數回吐2月底展開的升浪，向下再試16000點機會大嗎？新能源車日前公布月度交付量下跌很正常，加上內地電動車商陸續宣布減價，以及美國總統拜登上周四以國家安全為由，宣布調查中國電動車。多重負面因素夾撃下，板塊早段跑輸大市，現階段仍不宜沾手？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/SBVPpFWFJNY

 

►把時間軸拉到00:55開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #香港股票 #恒生指數 #元宇證券 #中美角力 #內地經濟 #兩會 #TSLA #減價戰 #新能源車 #09618 #03393 #00763 #友邦 #00013 #02338 #00836 #01211 #01818 #03690 #01299 #京東 #中興通訊 #威勝控股 #華潤電力 #招金礦業 #美團 #和黃醫藥 #比亞由 #濰柴
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
大國博弈
More
Share