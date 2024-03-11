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2024-03-11

FX MONDAY｜拆解美國重磅非農數據 | 日本具備結束負利率條件？ | 日圓見底回升？

#減息 #美國經濟 #陳欣 #負利率 #美股 #日圓 #聯儲局 #日本央行 #hot talk 1點鐘

嘉賓：連連STAR FX總經理　陳欣

 

　　美國2月非農業職位增加27.5萬個，多於預期的增加20萬個，失業率為3.9%，高過預期的3.7%，創2022年1月以來最高，應如何解讀非農業職位增幅多過預期，但失業率反而向上的情況？Fed Watch利率期貨數據顯示，五月份不加息機會率接近7成半，而六月開始加息機會率只有5成7，減息未見太大迫切性？如減息幅度少於預期，將衝擊美股？《路透》引述消息指，日央行官員都密切關注周三(13日)大企業與工會的年度薪金談判結果，市場相信3月很有可能會出現大幅薪資上調，或將改變貨幣政策方向？但亦不排除央行委員觀察4月的短觀商業景氣調查和地區分行經理的全國工資前景報告，再作決定。美元兌日圓方面，最新重上146水平，過去一周以來至今升幅達2%，日圓見底回升？

 

 

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