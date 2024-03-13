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2024-03-13

GLOBAL Wednesday｜美國年內減息「3」變「2」？ | NVDA拆股機會有幾高？| 甲骨文Q3業績有驚喜

#hot talk 1點鐘 #業績 #AI相關股 #華夏證券 #芯片股 #王榮昆 #NVDA #英偉達 #甲骨文 #美國經濟 #美股 #聯儲局 #減息 #ORCL #併多多 #PDD #台積電 #TSM

嘉賓：華夏證券行政總裁　王榮昆

 

　　美國2月CPI以及核心CPI按年升幅超預期，市場關注下周聯儲局點陣圖對減息預期的改變，屆時對美股走勢有何影響？隔晚美債息回升，拍賣情況並不理想，反映美債遭到拋售，若情況持續將會利淡美股？隔晚標指再創新高，報5175點，如何解讀美股無視利淡消息繼續走高的情況？甲骨文(ORCL)業績後升12%，創歷史新高，業績有何亮點？公司指下周將會發布與英偉達(NVDA)的聯合聲明，業務前景有改善？GTC大會將於下周一展開，英偉達股價或於大會前有一輪炒作？股份有多大機會遭到分拆？投資者應如何部署？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/BbqAzGgEsew

 

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