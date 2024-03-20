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嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

數據顯示，在AI芯片巨頭Nvidia(NVDA)帶動下，標普500指數今年迄今已創下16個創紀錄高點，為1945年以來頻率最高的第一季度，美國聯儲局即將公布議息結果，美股回調時機即將到來？Nvidia周一在GTC大會宣布，推出新一代AI(人工智能)芯片和運行AI模型的軟件。股價曾高見924.05美元，不過上日曾經低見850美元關鍵位置，反映市場認為是次AI活動欠缺大驚喜？GTC大會仲有何亮點及機遇？AI發展大落後的蘋果(AAPL)同Google(GOOG)傳出合作，考慮將Gemini人工智能模型嵌入iPhone，為AI功能提供支持。惟(AAPL)升幅明顯不及(GOOG)，原因何在？美國聯儲局公布議息結果前夕，日本央行一如市場所料結束自2016年起推行了8年的負利率政策，昨宣布2007年以來首度加息。日圓不升反跌，日股則仍然強勢，未來走勢將如何發展？

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