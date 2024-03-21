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2024-03-21

比比星期四｜港股曾飆逾400點 減息憧憬利好？｜拆解騰訊、快手業績

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　聯儲局最新利率點陣圖顯示，維持年底利率中位數4厘6的預期，意味減息次數仍是3次，維持今年減息3次預期，減息憧憬下港股造好，一開市已收復10天線(暫約16744點)、20天線(暫約16632點)及100天線(暫約16603點)，之後升幅最多擴大至逾400點，一度逼近17000點。恒指1月底低位(14794點)以來營造的反彈浪可持續？有望再挑戰前頂17214點？大型科網股放榜，騰訊(00700)去年第四季經調整純利略好過預期，按年升逾43%至426.8億元人民幣，但收入則按年只增長7%，低於預期，並增派末期息，更預告今年回購金額至少翻倍至千億元，惟股價收復百天線後升幅收窄，業績利好因素已消化？而同業快手(01024)第四季業績轉虧為盈反要倒跌，原因何在？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/ek6cB_YYnb8

 

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