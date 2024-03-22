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嘉賓：潘渡投資有限公司行政總裁兼董事 任駿菲

本周多家主要央行召開議息會議，最先公布議息結果的日本央行宣布結束負利率政策，指標利率上調到0至0.1厘；聯儲局維持利率不變及預期年內減息75基點，瑞士央行則意外減息25基點，並料通脹持續回落。環球利率趨向下行，惟比特幣於3月中旬升破73600美元水平後逐步回調，而對4月份再次「減半」，比特幣是否有望重拾升勢？據報美國證券交易委員會(SEC)擬將以太幣定性為證券，對以太幣價格有何影響，且引發投資者憧憬其他虛擬貨幣亦將被定性為證券，刺激價格上升？

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