加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：渣打銀行財富管理首席投資辦公室 高級投資策略師 陳正犖

環球央行上周陸續公布最新指標利率後，亞洲貨幣市場明年轉弱，當中以[人民幣](CNY)及[日圓](JPY)走勢較弱，市場憂慮亞洲貨幣貶值潮重現，現時續貶風險有多高？亞洲貨幣中，哪種貨幣韌性較強？人民幣短線要重拾動力難度高嗎？如何評估日本央行(BOJ)年內再度加息的可行性及迫切性？官員們的「口頭警告」對日圓的影響僅屬「紙老虎」，要進一步提振日圓還望日本央行出手干預？外匯市場以外，商品市場同樣面臨大事件！莫斯科音樂廳恐襲案引起市場對避險貨幣及商品的關注，作為避險之選的黃金又會否迎來新一輪升勢？

影片網址：https://youtube.com/live/icJPXL1aD4Y

►把時間軸拉到01:24開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇