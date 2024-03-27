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嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

本周經濟數據聚焦在周五公布的2月PCE指數，以及聯儲局官員對減息次數看法，將如何影響減息時間表？S&P500罕有出現三連陰，逼近上升軌道底部，加上美銀數據顯示僅企業回購淨買入美股，其中更對沖基金更連續第三周拋售美股，美股走勢會否繼續向好？早前升勢屬過急？特朗普旗下社交平台Truth Social母公司完成與DWAC合併，上日以「DJT」代號進行交易，股價衝高到近80美元後觸發熔斷，公司唯一價值在於特朗普這個招牌？蘋果(美: AAPL)作為美股七雄之一，股價卻開始落後，並且面對內憂外患，哪一個消息最值得關注？股價表現仍「硬淨」，現時底位可撈？

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