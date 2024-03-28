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2024-03-28

比比星期四｜港股16600攻守戰 長假後會點走？｜拆解比亞迪、商湯業績

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股復活節長假期前最後一個交易日，恒指開市初段表現反覆，其後在科網股帶動下，升幅擴大至逾200點，一舉收復100天線、20天線，半日仍升XXX點，報166XX點，成交增至5XX億元。不過港股近日在1月以來上升軌徘徊，藍籌業績後股價表現參差，加上人民幣價走弱，這些因素將如何影響第二季港股走勢？阿里巴巴(09988)再次調整原有重組策略，決定撤回物流子公司菜鳥的香港上市申請，同時斥資約292億港元收購少數股東持有的菜鳥股權。主席蔡崇信說現在IPO無法凸顯菜鳥的內在價值。如何解讀阿里叫停分拆？消息會否令股價進一步受壓？比亞迪(01211)去年全年純利升80.7%至逾300億人民幣，惟績後股價一度失守200元水平，原因何在？即將公布的3月汽車交付量不容樂觀？

 

 

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