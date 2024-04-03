加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國數據方面，上星期已公布聯儲局視為通脹指標PCE數據，除了當中個人消費開支升0.8%，遠超預期外，其他大致符合預期，至於3月ISM製造業指數50.3，勝預期，反映通脹仍有回升壓力？最新勞工部2月職位空缺逾875萬個，遠遠多於市場預期，點解讀以上數據？資金同時流入美元、美股及黃金三大資產，金價過去一個月已升左近一成，中東緊張局勢加劇，避險需求繼續支持黃金向上？Tesla (TSLA)上季交付近38.7萬部車，按季跌20%，按年跌近9%，是近4年來首次下跌，遠差過預期的45萬4千部交付量，期內產量按季跌12%，按年跌近2% ，股價收跌近半成，壞消息尚未完全消化？目前撈底風險大？

影片網址：https://youtube.com/live/WRFJRLZ0L-Q

►把時間軸拉到01:13開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇