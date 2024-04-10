財智

市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-04-10

GLOBAL Wednesday｜美國長債息再抽高機會有幾大？ | 巴菲特加碼投資日股？| 台積電獲美資助 點判斷長期投資價值？

#巴郡 #減息 #巴菲特 #美國經濟 #黃偉康 #美股 #台積電 #網易 #hot talk 1點鐘

嘉賓：資深財經分析師　黃偉康

 

　　全球凝視美國今晚公布的通脹數據，市場預計通脹會進一步放緩，惟上星期勞工市場數據強勁，如何解讀美國就業強勁但通脹預測未有向上的情況？另外，美國債息上星期曾升至4.4厘以水平，目前市場擔心美國息口會維持高位，令美國長年期債息有機會再抽高，投資者應如何應對相關風險？巴菲特旗下的巴郡(BRK)宣布發行新一輪日圓企業債，市場推測股神或加大對日股的投資，日股上升空間有多大？日股與日圓(JPY)的反向關係已被打破？台積電(TSM)獲美國政府提供逾110億元資助在美國建廠，刺激股價於盤前曾升逾3%，如何衡量股份長期投資價值？網易(09999)(NTES)宣布與暴雪恢復合作關係，股價重現上升動力，消息對股價的利好作用有多大？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/Y5vIMLWfwwg

 

►把時間軸拉到01:31開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#巴郡 #減息 #巴菲特 #美國經濟 #黃偉康 #美股 #台積電 #網易 #hot talk 1點鐘
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share