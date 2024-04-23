hot talk 1點鐘 | 恒指萬七關阻力仍大？｜小米SU7憧憬再發酵｜金礦股可趁低吸納？

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嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

港股連升兩日，兼收復多條平均線，惟萬七關阻力仍大？小米(01810)管理層指，SU7鎖單量已經超過7萬輛，今年SU7交付目標已超過10萬輛，鎖單量未必反映真正交付量，交付目標亦不排除再調整，市場對新車交付憧憬過大？以色列和伊朗之間未有進一步動作，金價終結三日升勢，金價整固後有機會再上？紫金(02899)第一季純利約62.6億元人民幣升約15%，惟股價今早（23日）偏軟，主要被金價下跌拖累？中移動(00941)首季純利296億元人民幣，按年增長5.5%，但EBITDA反而下降2.3%？

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