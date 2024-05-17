hot talk 1點鐘｜強積金首季擺脫頹勢 下半年點部署？｜平保擬減滙控追定沽？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：註冊財務策劃師協會會長 黃敏碩

恒指自今年2月中至4月下旬呈橫行整固後發力向上，在不到四周的時間內，累積點數升幅超過3500點，內地推行的財政及宏觀經濟調控措施以支持經濟增長，加上下半年歐洲及美國傾向減息，港股有望從中受惠，強積金在今年首季回報約 2.47%，單計3月份，回報約1. 51%，開局不錯，下半年應如何部署，以爭取最大回報？另外，平保(02318)擬減持目前持有8%或相當於133億美元的滙控(00005)股份，滙控則已展開新一輪總值30億美元的回購計劃，投資者應吼低吸納滙控，還是先行沽貨離場？

影片網址：https://youtube.com/live/Q0SsJfdq67Q

►把時間軸拉到02:03開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【母親節限時優惠】 送價值$288維柏健30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素) ► 火速行動