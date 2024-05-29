GLOBAL Wednesday｜美國今年有機會不減息？｜Nvidia 1拆10對股價的幫助｜公用股仲可趕尾班車？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

芝商所(CME)利率期貨數據顯示，市場對美國聯儲局6月、7月維持利率不變已無太大懸念，惟美國通脹回落速度放慢，今年減息時間一拖再拖、減幅或愈來愈小，甚至不減息？美股周二(28日)假期後復市，三大指數個別發展，道指收市仍跌216點，以科技股為主的納指首次突破17000關，與英偉達(NVDA)同創收市歷史紀錄新高，惟美股現水平已反映各項利好消息，步入夏季，季節性淡靜期將更明顯？Nvidia收升近7%，主因離不開1拆10的拆股計劃？公用股波動性較低，特別在市場對今年減息預期未明確的情況下，可著手部署防守性較高股份？

影片網址：https://youtube.com/live/p1UhzY7godM

►把時間軸拉到01:59開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







WoW WoW星期三：健康網購產品低至$99 (只限今天)► 火速行動