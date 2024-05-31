普通話Friday｜恒指萬八關整固後重拾升勢或續尋底？聯想引入中東基金可以高追？

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嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

恒指於5月20日高見19706點後回落，10及20天線相繼失守，累計已下跌超過4月下旬以來升浪的38.2%調整幅度，恒指於昨天的期結日低見18163點後回穩，大市能否重拾升浪，抑或在萬八關整固後再度尋底？聯想集團(00992)日前與沙特主權財富基金Public Investment Fund全資附屬Alat訂立戰略合作框架協議，並在當地設立中東和非洲（MEA）地區總部及新生產設施，及獲Alat提供協助。為此，聯想將向Alat發行三年後到期之20億美元零息可換股債券，換股價10.42元，較昨天（30日）收市價折讓逾9.5%，可換近15億股，佔擴大股本約10.78%，所得淨額用以償還債務及補充運營資金及一般營運用途。近日聯想股價於5月22日升破11元後未曾收低過該位，並於該位以上整固，可以追入？另一方面，紅海危機導致航運費用急增，全球第三大航運公司達飛集團（CMA CGM SA）已宣布，6月下半月從亞洲運往北歐的貨物，40呎貨櫃費用從5000美元上調到7000美元。航運股可以部署？

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