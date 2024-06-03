FX MONDAY｜聚焦就業數據 分析聯儲局減息因素｜歐央行勢揭減息周期序幕？｜人民幣貶值風潮再現

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嘉賓：艾德金融投資策略總監 文錦輝

市場關注美國本周將公布的就業數據，市場預料非農業職位增加18.5萬個、略高於前一月，能否被視作明確的減息啟示？若經濟數據未確認通脹穩定回落﹑令減息時間表再度推遲，短線或進一步令美匯指數(DXY)降溫？美股情緒續高漲，恐增加美債被拋售風險？歐洲央行本將於周四（6日）議息，不過歐元區仍受高通脹、經濟增長疲弱、薪酬上升壓力及匯率波動等因素影響，到底歐央行是否會率先揭開減息周期序幕？中國上周公布的官方製造業PMI降至49.5，重陷收縮區間，還可參考甚麼數據判斷人民銀行對人民幣貶值的取態？以中國現時經濟條件﹑短線仍難扭轉人民幣貶值情況？

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