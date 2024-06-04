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2024-06-04

KK星期二｜兗礦五礦雙雙抽水 配股供股齊現 利淡港股氣氛？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　兗礦能源(01171)宣布折讓一成配股，籌資近50億元，股價早段曾跌近一成，低見17.46元；而五礦資源(01208)則大折讓5供2，籌資90億元，股價一度跌11%，低見3.39元，資源股或現抽水潮？繼早前科技股阿里(09988)及京東(09618)推出可換股債後，再有上市公司進行融資，利淡港股氣氛？恒指向上空間有限？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/6fGwZ87EBTc

 

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