hot talk 1點鐘｜英偉達勢成美股之首，中資芯片股可跟炒一轉？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：博威環球資產管理金融首席分析師 聶振邦

英偉達股價勢如破竹，昨天（6日）最高升至1255.87美元，再創歷史新高，惟終場倒跌至1209.98美元收市。然而，人工智能（AI）未來將在各方面改變人類生活模式，同時亦將成為推動經濟增長的主要動力，目前美國科技業以英偉達馬首是瞻。這邊廂，外電報道指，中國主要的國家半導體基金最終籌集的之資金應會超過最初披露的475億美元，在著力自身研製先進半導體的大前提下，中資芯片股能否順勢跟炒？外圍方面，瑞士央行、加拿大央行及歐洲央行已先後減息，市場預料美國聯儲局最快亦將於9月份減息，主要經濟體利率向下，有望帶動全球經濟穩步增長？落後於外圍的港股仍可看高一線？

影片網址：https://youtube.com/live/Ek9dG2HB60U

►把時間軸拉到01:54開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動