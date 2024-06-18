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2024-06-18

KK星期二｜內地反制歐盟｜股神再沽比亞迪｜紫金抽水發CB

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股今日（18日）續於萬八關徘徊，早市好淡爭持，半日上下波幅僅得百餘點。半日收跌33點，報17903點。針對歐盟向對華進口電動車加徵高關稅，中國商務部公布反制措施，將向歐盟進口豬肉及豬副產品作反傾銷立案調查，帶動港股一眾豬肉相關股如萬洲國際(00288)造好，早市曾升逾2%，跑贏大市。市場另一焦點落在發CB兼折讓配股的金礦股紫金礦業(02899)，明明配股折讓幅度不算大，為何市場反應如此負面？股價短線仍有下行空間？對金價後市又有甚麼看法？另外，股神巴菲特旗下巴郡再度減持比亞迪(01211)，最新持股量降至6.9%。減持步伐大幅放慢，對股價的負面影響亦逐步減退？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/AQBHq_ZROfo

 

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