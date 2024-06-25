KK星期二｜NVDA屢遭CEO及高層減持 AI炒風已完? | 分析中國燃氣業績 | 六福發盈喜

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

隔晚Nvidia(NVDA)急跌近7%，股價已連跌三日，累計蒸發市值約4300億美元。集團行政總裁黃仁勳於6月13日至21日期間，出售72萬股套現逾9400萬美元。另外多名高層亦於近期出售股份7-8%，反映內部認為公司目前估值過高？芯片股炒風或暫告一段落？中國燃氣(00384)公布全年業績，純利按年減少近26%至32億港元，收入按年亦跌11%，如何判斷集團前景？六福(00590)發盈喜，預計全年溢利按年增長逾三成，主要受零售氣氛持續改善所影響，今日早段股價一度升逾3%，股價有望重拾上升動力？

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