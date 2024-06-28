普通話Friday｜恒指上半年原地踏步，但隨著內地推出多項刺激經濟措施，港股下半年可看高一線？

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嘉賓：香港股票分析師協會理事 連敬涵

今天是港股上半年最後一個交易日，亦是半年結。恒指去年最後交易日收報17132，今年初輕微高開後快速下跌，1月22日低見14796，其後反彈，惟在17250點水平受阻，橫行至4月下旬後發力向上，5月中升至19709的全年高位後反覆下跌，昨天（27日）已收低於17800的年內最大升幅38.2%調整水平（約17832），今早低開後一度跌穿250天線（約17538），其後逐步收復失地。繼早前內地公布了多項支持經濟政策，例如延長為拯房地產而於2022年11月推出「金融16條」，以及近期推出「科創板八條」，而三中全會將於7月15日揭幕，市場期待有進一步推動經濟增長的措施出台，恒指下半能否看高一線？此外，消費電子股能否繼續看好？

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