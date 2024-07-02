KK星期二｜人行借國債 為債券市場「降溫」？｜分析車企6月交付量

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

人民銀行發布公開市場業務公告顯示，為維護債券市場穩健運行，決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，市場認為可視作再度釋出債券市場應理性「降溫」的信號，相關動作背後有何啟示？為人行買賣國債的「前奏」？新能源車企陸續公布6月交付量數據，比亞迪(01211)、理想(02015)、蔚來(09866)及小鵬(09868)交付量按年均有雙位數增長，銷售表現符合市場預期？大部分車企未能完成年初定下銷量目標的一半，蔚小理股價早段向上，惟比亞迪不升反跌，原因何在？

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