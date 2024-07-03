GLOBAL Wednesday｜鮑威爾言論如何解讀？| 特斯拉(TSLA) VS 蘋果(AAPL) | 日圓弱勢持續多久？

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嘉賓：資深財經分析師 黃偉康

美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局在通脹方面取得相當大的進展，料美國通脹率在未來一年可處於2-3%之間，被市場解讀為鴿派言論，對減息時間表有何啟示？美股上半年齊齊向上，當中標指升14%；納指升18%，根據過往五年既數據顯示，七月納指均錄得上升，今年也不例外？隔晚特斯拉(TSLA)升逾10%，主要因為第二季汽車銷量勝預期，惟數據對股價的提振作用有多大？後市能否保持升勢？蘋果(AAPL)再創股價新高，但其成交不及TESLA，投資者短線傾向部署TESLA？日圓持續疲弱，最快要到甚麼時候才喘定？

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