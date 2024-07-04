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2024-07-04

比比星期四｜解讀聯儲局6月議息聲明 | 美國債息走勢 | 三中全會利好板塊逐個數！

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嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　聯儲局6月會議紀要顯示，官員們認為美國通脹壓力有所降溫，但改善速度不夠快，對於高利率應維持多長時間，官員的看法不一。市場認為這份議息聲明偏鴿派，對美國減息時間表有何啟示？美國債息回落，刺激港股早段時間向上，美國債息回落幅度有多大？港股後市不必太悲觀？三中全會即將開幕，市場憧憬國企改革等因素，哪些板塊或個股值得留意？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/6vJLU06kgo8

 

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