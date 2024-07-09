KK星期二｜安踏次季銷售增 無助挽回股價？｜紫金利好消息已反映？｜丘鈦反彈未完？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

安踏(02020)宣布次季安踏品牌品牌及FILA品牌，分別錄得高單位數和中單位數增長，業績後更獲大行唱好，但股價今早一度跌逾5%，低見67.5元，創5個月以來最低，主要原因何在？紫金(02899)發盈喜，第二季業績明顯比首季大幅改善，但日中股價升幅收窄，利好消息或已反映？丘鈦(01478)6月攝像頭模組銷售按年升35%，主要因為智能手機市場需求回升，以及集團中高端產品及車載產品的業務發展良好，但事實上攝像頭模組銷售連續兩個月按月下跌，投資者仍需保持戒心？

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