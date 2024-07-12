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2024-07-12

1周部署｜美國減息預期增 港股上望幾多？此板塊可提前部署

#陳政深 #艾德金融 #1周部署 #經濟數據 #香港股票 #恒生指數 #港股 #下周焦點 #長江基建 #01038 #收息股

嘉賓：艾德金融董事　陳政深

 

　　美國通脹率明顯放緩，增加市場對減息預期，恒指今日（12日）承接昨日（11日）升勢，一度升485點，高見18317點，全日升461點，報18293點，全日波幅近300點，突破18000關，港股後市走勢如何判斷？再向上突破靠哪些催化劑？陳政深認為，港股上下波幅擴大，反映走勢有明顯改善，正面臨爆邊或突破，恒指最新區間看多少？另外，Ryan看好一版塊。

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/vzGDRKCDMsk

 

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