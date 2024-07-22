FX MONDAY｜特朗普當選總統即會採取減稅措施，美國債務問題將令美元受壓？

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嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

美國前總統特朗普表示，一旦當選今屆美國總統，即會採取減稅及增加關稅措施，市場擔心會令美國債務問題加劇。然而，增加外國產品進口關口將會刺激進口通脹上升，令聯儲局再次處於支持經濟或者防範通脹上升的十字路。歐洲央行上周四議息會後宣布維持三大指標利率不變，並表示無須急於進一步減息，歐元兌美元挑戰1.10可期？日本央行疑於7月上旬干預日圓匯價，美元兌日圓重返160以下，本月底議息會後料除加息外，亦將公布縮減購債規模，日圓匯價有望進一步反彈？

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