KK星期二｜蒙牛乳業曾挫近7% 摩通狠劈目標價逾五成｜喜力為潤啤減值74億港元

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

全球第二大啤酒製造商喜力由盈轉虧，上半年蝕約8億港元，公司表示內地消費需求疲軟，影響其持股華潤啤酒(00291)的估值，就此減值74億元港元，對潤啤股價影響有多大？摩通狠削蒙牛乳業(02319)逾五成並下調其評級，主要因為市場需求疲軟、缺乏新產品推動銷售等因素，股價今早一度挫近7%，低見12.56元，如何判斷公司前景？

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