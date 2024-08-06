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2024-08-06

KK星期二｜美國9月前或突然減息 對金融市場影響？｜百勝中國績後曾飆11% 業績有何亮點？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　雖然隔晚美股全線下跌，惟亞太區股市顯著反彈，昨日急挫4000點的日經指數一度升逾一成，台股更曾反彈逾3%，因經濟衰退及日圓拆倉的調整已經完結？有華爾街大行發表報告指，由於美國勞動市場數據疲弱，聯儲局有可能會於9月例會前提前減息。事實上，過往聯儲局曾有7次引發緊急降息，對金融市場影響有多大？百勝中國(09987)公布中期業績，績後股價一度飆11%，高見254.2元，業績有何亮點？

 

 

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