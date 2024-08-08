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2024-08-08

hot talk 1點鐘｜北水上日百億流入有啟示？｜中移動績前部署｜公用股邊隻值博？

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嘉賓：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

　　恒指今早低開逾100點，其後回穩，半日升120點，暫於17000點附近爭持，本周有中資電訊股公布業績，下周有科技股公布業績，短期恒指靠業績主導？北水上日淨流入港股過百億，對提振港股作用有多大？中移動(00941)將於今日公布業績，大摩預計中期多賺5%至約800億元人民幣，業績有甚麼要注意的地方？業績前有何部署策略？公用股年初至今累計升幅不少，目前追入仍有水位嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/9VQ3tqnhmOY

 

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