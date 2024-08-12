FX MONDAY｜美國通脹率放緩至3%，非農新增職位急降，聯儲局9月減息半厘成定局？

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嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

美國勞工部本月三（14日）將會公布7月份消費者物價指數（CPI），預期整體按年升幅維持在3%，然7月非農職位僅增加11.4萬，6月份新增職位亦由初次公布的20.6萬，向下修訂至17.9萬，投資者擔心美國陷入經濟衰退，引發美股大跌，並預期聯儲局將於9月份議息會議減息半厘，加大減息幅度已成定局？日本央行副行長謂市場不穩時不會加息，而央行前審議委員櫻井真更佑計年內不會再次加息，[日圓]（JPY）重拾弱勢，日經有望挑戰歷史高位？歐元區周三公布第二季GDP，預料維持低增長，歐央行料穩步減息？

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