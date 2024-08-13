KK星期二｜丘鈦急飆 行業銷售見底回升？｜以伊戰事一觸即發 油股現價可吼？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

恒指早段好淡爭持，重磅科技股明日起將放榜，市場觀望情緒濃厚？丘鈦科技(01478)中期純利升4.54倍，7月攝像頭模組銷售約3343萬件，按年升5.5%；手機攝像頭模組銷售按年升5.3%，早段曾飆近一成半，股價可藉好消息重拾升勢？行業復甦指日可待？據報伊朗很有可能在周四向以色列發動襲擊，以回應巴勒斯坦武裝組織哈馬斯前領袖哈尼亞遭暗殺一事，以伊戰事一觸即發，對油價走勢敏感的中海油(00883)回升2%，股價確認見底？現價吼入值博率高嗎？

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