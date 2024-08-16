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2024-08-16

1周部署｜陳永陸：恒指可上望18000點 收復250天線有好兆頭？

#陳永陸 #1周部署 #香港經濟發展 #恒生指數 #業績 #科技股 #金價 #09988 #黃金 #阿里巴巴

嘉賓：著名獨立股評人　陳永陸

 

　　美國經濟數據向好，加上大型業績股的帶動下，恒指今日曾升364點，高見17473點，創逾四星期新高，最終收市升321點，報17430點，成交增加至千億以上。日圓回軟，加上市場風險胃納增加，港股再上望空間有多大？

 

 

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