1周部署｜李澤銘：市場觀望今晚鮑威爾講話內容｜恒指最快9月現突破？｜內銀股績前吼得過？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

市場觀望聯儲局主席鮑威爾今晚於全球央行年會發表的講話內容，對美國減息步伐有何啟示？港股業績期臨近尾聲，恒指後市仍有向上催化劑嗎？下星期多間中資金融股公布業績，屬於收息一族的內銀股可於業績前部署嗎？

影片網址：https://youtube.com/live/wEqUhKWldwo

►把時間軸拉到01:12開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票