FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮將推動圓匯大幅升值？

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嘉賓：渣打財富管理首席投資辦公室高級投資策略師 陳正犖

美國聯儲局主席鮑威爾在傑克遜霍爾的全球央行年會上，表示「調整政策的時間已來臨」，表明當局很大機會9月份減息，利率期貨市場反映9月份減息25基點的機率卻由64%降至61.5%，但在11月減息50基點的機率則由46.2%升至48.5%，反映市場已經消化了9月份減息的可能性，市場轉而關注11月份的減息幅度，根據目前的預測，聯儲局將於今年餘下的三次議息會議合共減息1厘。美匯指數已跌至100水平，該位將會失守嗎？另外，日本央行行長植田和男上周五出席國會聽證會時表示，若然愈來愈確定經濟和物價將與預期保持一致，繼續調整寬鬆程度的立場就不會改變。此外，他重申目前需要仔細觀察不穩定的金融市場對通脹前景的影響，反映日本央行並無預先規劃好加息的路線圖？美日息差料快速收縮，日圓匯價仍龐大升值空間？

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