財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-08-27

hot talk 1點鐘｜攜程曾飆11% 業績有驚喜？｜三桶油仲有無得升？

#hot talk 1點鐘 #連敬涵 #恒生指數 #港股 #旅遊平台 #電商股 #阿里巴巴 #京東 #業績 #拼多多 #三桶油 #油股 #中石油 #09961 #00857 #PDD #09988 #騰訊 #02208 #00700 #00883 #金風科技 #中海油 #中國電力 #中石化 #02380

嘉賓：香港股票分析師協會理事　連敬涵

 

　　拼多多(PDD)次季收入遜預期，加上管理層看淡業務前景，隔晚美股跌28%，拖累本地電商平台股跌逾4%，恒指一度跌174點，其後跌幅收窄，恒指期結日前，能否保持「硬淨」上望18000點？攜程(09961)中期盈利升逾1倍，第二季則升逾5倍，刺激股價今早飆逾一成，高見374.8元，後市仍可憧憬國慶長假期提前部署？隔晚油價因地緣政治局勢緊張而升3%，加上中石油(00857)業績表現理想，三桶油後市仍有向上空間？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/4v2f5eLqJ_s

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #連敬涵 #恒生指數 #港股 #旅遊平台 #電商股 #阿里巴巴 #京東 #業績 #拼多多 #三桶油 #油股 #中石油 #09961 #00857 #PDD #09988 #騰訊 #02208 #00700 #00883 #金風科技 #中海油 #中國電力 #中石化 #02380
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share