GLOBAL Wednesday｜京東回購50億美元｜英偉達NVDA業績前瞻｜超微電腦為AI妖股或牛股？

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嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

美股三大指數缺乏方向，市場對9月減息的樂觀預期已反映，只是靜待股王英偉達(NVDA)業績？科技股為近期資金流出規模最大的產業，加上美國債價回落，反映投資者偏向買入減息受惠資產？京東(JD)未來三年最多回購50億美元股份，惟早前遭到沃爾瑪清倉，投資者仍有隱憂？超微電腦(SMCI)遭沽空機構狙擊，股價收市跌逾2%，如何判斷其前景？

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