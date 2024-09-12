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2024-09-12

溫傑星期四｜拆解美國CPI數據｜油股急調整 海油牛證街貨變化｜窩輪解構及操作｜窩輪牛熊證101延續篇

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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管　劉嘉輝 (金管局及證監會持牌人士)

 

　　美國8月核心CPI按月增長率勝預期，主要與住房及服務業上揚所致，市場9月降低減息幅度預期，如何解讀美國經濟現狀？另外，三桶油的股價近日跟隨國際油價調整不少，國際油價跌勢喘定未？油股部署策略？中海油(00883)牛證街貨分布有何變化？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/rXHKV-TYveg?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:54開始 — 節目開始

 

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