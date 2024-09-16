FX MONDAY｜聯儲局9月減息半厘機會達57%，預示美國經濟將陷入衰退？

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嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

美國聯儲局本周議息，利率期貨預測減息半厘機會率升至57%，若然真的減息半厘，這是否預示美國陷入經濟衰退的機會上升？然而，美國孳息曲線倒掛已近兩年，但仍未見美國陷入經濟衰退，第二季GDP年率化季度增幅更向上修訂，孳息曲線倒掛訊號已失效？美國若進入減息周期，另一邊廂的日本則開始加息，美息持續收窄是否預示日圓（JPY）匯價更大升值空？德國8月通脹率降至1.9%，反映歐洲央行未來進一步減息機會高？[歐元]（EUR）兌美元升勢近期在1.10至1.12止步，後市傾向下跌？澳洲儲備銀行是目前唯一仍未減息的主要央行，原因何在？鐵礦石價格持續下跌對澳洲經濟構成影響？[金價]（XAU）再創新高有何啟示？

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