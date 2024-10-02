GLOBAL Wednesday｜美股10月開門黑｜拆解 NIKE首季業績｜iPhone16需求疲弱，蘋果或大削訂單？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

伊朗向以色列發射多枚導彈，令中東局勢緊張情緒升溫，加上美國碼頭工人爆發50年來最大的罷工，或阻礙四成貨物進口量，對美國經濟造成負面影響，美股10月開門見黑，短期回調壓力仍大？惟資金流入中概股，中國金龍指數逆市升逾5%，中概股可繼續留意？NIKE公布首季業績，盈利收入不及市場預期，公司更因而撤回全年業績預期，及時新任行政總裁上台亦難有憧憬？巴克萊指，蘋果或削300萬份半導體訂單，內需疲弱加上加上AI功能未完全對各地區開放，iPhone 16銷售難樂觀？

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