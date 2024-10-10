溫傑星期四｜聯儲局及國家發改委之啟示 | 想開倉但萬一睇錯又點算？｜窩輪牛熊證實戰篇

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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝 (金管局及證監會持牌人士)

國新辦將於周六(12日)早上舉行財政部記者會，官媒引述專家指，有機會增發特別國債，刺激一眾中字頭股份率先興奮，政策內容會否為帶來驚喜？美國聯儲局議息會議紀要顯示，大部分官員同意減息，但對減息幅度有分歧。根據利率期貨顯示，交易員料11月減息0.25厘的機會率達八成以上，9月份會議記錄有何啟示？

影片網址：https://www.youtube.com/live/8--MXIOmEIo?feature=shared

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