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2024-10-18

1周部署｜陳政深：內地三頭馬車數據勝預期 恒指可再拾級而上？

#艾德金融 #陳政深 #1周部署 #下周焦點 #恒生指數 #港股 #香港股票 #業績股 #內地經濟 #00388 #港交所

嘉賓：艾德金融聯席董事　陳政深

 

　　內地三頭馬車數據均勝預期，9月社會消費品零售按年增長加快至3.2%，全國規模以上工業增加值按年增5.4%，前三季全國固定資產投資按年則增3.4%，數據表現佳主要受季節性因素影響，抑或內地一系列措施開始見效？恒指終止四連跌，日內升幅更一度擴大至逾800點，政策相關利好消息炒作仍未完？踏入業績期，下周港交所(00388)將放榜，第三季業績可有憧憬？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/uk2wZ7QwOLo?feature=shared

 

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