KK星期二｜前瞻車企10月銷量｜核電股可睇高一線？｜中芯炒作見尾聲？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

恒指半日升107點，一眾車股跑出，內地十一假期車市火熱，多間車企訂單量創新高， 在「金九銀十」行業旺季下，預料車企本月銷情樂觀？AI用電需求增，科企望推動在美國部署小型模組化核反應爐，刺激美股多隻核電股近日衝高，中廣核礦業(01164)早後曾飆近24%，股價可繼續看高一線？近期有資金入場炒作晶片股，惟中芯股價周一（21日）倒跌配合大成交，今早（22日）輕微靠穩，炒作或見尾聲？

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