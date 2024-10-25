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2024-10-25

1周部署｜郭思治：恒指幾時先有突破？下周關注望實呢隻股份

#郭思治 #1周部署 #恒生指數 #香港股票 #經濟數據 #00941 #美團 #中移動 #03690 #滙控

嘉賓：香港股票分析師協會副主席　郭思治

 

　　恒指在A股上升的帶動下，今日反覆向上，收復10天線，收市升100點，報20590點，成交1612億元，下周為期指結算日，大市走勢如何判斷？郭思治指，恒指短期難突破20天線，目前主要靠政策帶動大市向上，而非企業盈利改善。下周有不少公司公布第三季業績，郭sir最留意哪一隻股份？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/s-ArH4u95l4?feature=shared

 

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