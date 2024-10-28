FX MONDAY｜前瞻美國PCE及非農數據｜投機者轉揸美元好倉？｜自民黨選舉失利 日圓跌跌不休？

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嘉賓：資深外匯評論員 熊俊傑

本周市場聚焦美國PCE及非農新增職位數據，料9月PCE及核心PCE按年升幅分別回落至2.1%及2.6%，但按月升幅或反彈；又料10月非農新增職位為11萬個，遠較9月25.4萬個為少，利率期貨數據顯示，減息四分一厘既機會率逾92%，11月減息四分一厘已成定局？下周將迎來美國大選，投資者自8月以來首次押注美元走強，美元可看好？日本眾議院選舉結果已出爐，自民黨與公民黨組成執政聯盟選舉失利，日圓兌每美元曾創3個月低，選舉結果會如何影響日圓後市走勢？若日圓跌跌跌不休，會否促使日本央行在12月重啟加息？

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