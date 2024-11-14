溫傑星期四｜美國CPI六連跌後回升 減息仍箭在弦上？｜騰訊績後曾升逾2%｜京東、網易業績前瞻

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嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國最新公布的10月份消費物價指數，核心及非核心數字均符合市場預期，不過CPI是6個月連跌後首次有回升跡象，市場對美息口預測趨勢有沒有變動？另外，騰訊上日港股收市後公布了業績，第三季按年多賺33%，今日（14日）績後一度升逾2%，呢份業績為市場帶來信心？京東(09618)、網易(09999)日內亦會公布業績，惟京東績前偏軟，呢兩份如何前瞻？

影片網址：https://www.youtube.com/live/enwTYLeSCjU?feature=shared

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