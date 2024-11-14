財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-11-14

溫傑星期四｜美國CPI六連跌後回升 減息仍箭在弦上？｜騰訊績後曾升逾2%｜京東、網易業績前瞻

#hot talk 1點鐘 #溫傑 #00981 #騰訊 #科技股 #美國經濟 #經濟數據 #業績 #香港股票 #恒生指數 #凱基 #中芯國際 #00700 #美國CPI #網易 #09618 #京東 #09999 #01177 #生物製藥

嘉賓：

凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

 

　　美國最新公布的10月份消費物價指數，核心及非核心數字均符合市場預期，不過CPI是6個月連跌後首次有回升跡象，市場對美息口預測趨勢有沒有變動？另外，騰訊上日港股收市後公布了業績，第三季按年多賺33%，今日（14日）績後一度升逾2%，呢份業績為市場帶來信心？京東(09618)、網易(09999)日內亦會公布業績，惟京東績前偏軟，呢兩份如何前瞻？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/enwTYLeSCjU?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:26開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

提提大家，我們由即日起已暫停Facebook直播，一齊集中在YouTube交流互動，或者去etnet TV睇直播都可以！

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】《施政報告》提出醫療改革，盧寵茂表示日後普通科門診擬只接受弱勢群體，你是否支持？► 立即投票

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #溫傑 #00981 #騰訊 #科技股 #美國經濟 #經濟數據 #業績 #香港股票 #恒生指數 #凱基 #中芯國際 #00700 #美國CPI #網易 #09618 #京東 #09999 #01177 #生物製藥
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
傾力救市
大國博弈
More
Share