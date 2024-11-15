財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-11-15

1周部署｜李偉傑：港股11月中有憧憬 確認反彈勢頭需企穩此水平...

#1周部署 #下周焦點 #經濟數據 #港股 #香港股票 #恒生指數 #華盛證券 #李偉傑

嘉賓：華盛證券經紀部董事　李偉傑

 

　　聯儲局主席鮑威爾表示，目前並毋須急於減息，根據利率期貨顯示，12月減息0.25厘的機會率由一日之前的82%回落至62%。美國放慢減息步伐，加上特朗普上場後政策或有改變，美元轉強利淡非美貨幣，港股短期沽壓大？李偉傑表示，港股受內地政策缺失及入市信心不足所拖累，若失守19300點關鍵水平，將下試兩級支持位，後市或因憧憬12月中央經濟工作會議而重拾上升動力，惟確立轉勢需留意此水平......

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/D7sxVM8iSB4?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:37開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#1周部署 #下周焦點 #經濟數據 #港股 #香港股票 #恒生指數 #華盛證券 #李偉傑
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
傾力救市
More
Share